Sudan'daki çatışmalar 3 milyondan fazla insanı yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşları, Sudan'daki çatışmaların üç aydan kısa bir süre içinde 3 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi. Bu rakamın yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çatışmaların yaklaşık 1,5 milyon çocuğun yerinden olmasına yol açtığını ve bunların bir kısmının hala Sudan'da olduğunu bildirdi. Öte yandan ülkede her iki çocuktan biri, yani yaklaşık 13,6 milyon çocuk, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşları, Sudan'daki çatışmaların üç aydan kısa bir süre içinde 3 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi. Bu rakamın yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çatışmaların yaklaşık 1,5 milyon çocuğun yerinden olmasına yol açtığını ve bunların bir kısmının hala Sudan'da olduğunu bildirdi. Öte yandan ülkede her iki çocuktan biri, yani yaklaşık 13,6 milyon çocuk, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Çarşamba günü yapılan açıklamada, UNICEF'in çatışmaların başlamasından bu yana 3 milyondan fazla çocuk ile kadına sağlık malzemesi ve yaklaşık 1,4 milyon kişiye güvenli içme suyu sağladığını belirtti. BM ofisi ayrıca, yaklaşık 100.000 çocuğun güneş enerjisiyle çalışan merkezler de dahil olmak üzere güvenli eğitim kurumlarına gitmeye devam ettiğini duyurdu.

OCHA'nın açıklamasına göre, Uluslararası Göç Örgütü çoğunluğu Nil Nehri, Kuzey, Beyaz Nil ve Sennar eyaletlerinde olmak üzere Sudan'ın 18 eyaletinin tamamında 2,4 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi. Yerinden edilenlerin yaklaşık dörtte üçünü başlangıçta başkent Hartum'dan kaçanlar oluşturuyor.

BM Ofisi ayrıca, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 650.000'den fazla kişinin komşu ülkelere sığınmak istediğini bildirdiğini açıkladı.