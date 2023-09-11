Sudan'daki çatışmalar 259 bin kişiyi Güney Sudan'a sürükledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan ortasında patlak veren çatışmaların bugüne kadar 259.451 kişiyi Güney Sudan'a geçmeye zorladığını duyurdu.

JUBA, 11 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan ortasında patlak veren çatışmaların bugüne kadar 259.451 kişiyi Güney Sudan'a geçmeye zorladığını duyurdu.

OCHA, Pazar günü yaptığı açıklamada çatışmaların sürmesi nedeniyle daha fazla insanın Güney Sudan'a geçmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

OCHA, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yayımladığı son müdahale raporunda, "Hastalık salgınlarını önlemek de dahil olmak üzere, göçün çoklu sonuçlarıyla başa çıkmak için ek kaynaklara ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

BM kuruluşları 6 Eylül'de bir açıklama yaparak, Güney Sudan'da gıda ve diğer hayat kurtarıcı yardımlara ihtiyaç duyan milyonlarca savunmasız insana yönelik insani yardım müdahalelerini finansman yetersizliği nedeniyle azaltmak zorunda kaldıklarını kaydetmişti. BM kuruluşları, artan ihtiyaçlar karşısında azalan kaynakların, insani yardım kuruluşlarını kritik hayat kurtarıcı desteği sağlamaya öncelik vermeye zorladığını ve bunun da milyonlarca insanı geri planda bırakma riski taşıdığını belirtmişti.