Sudan'daki çatışmalar 202.263 kişiyi Güney Sudan'a zorladı

JUBA, 24 Ağustos (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da Silahlı Kuvvetler ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında patlak veren şiddetli çatışmaların 202.263 kişiyi Güney Sudan'a geçmeye zorladığını duyurdu.

OCHA'nın Salı günü yayımladığı raporda, "15 Nisan'da çatışmaların patlak vermesinden bu yana, 31 Temmuz itibarıyla yaklaşık 202.263 kişinin Sudan'dan Güney Sudan'a geçtiği kaydedildi" ifadesi yer aldı.

OCHA, ülkeye geri dönenlerin Güney Sudan'daki memleketlerine veya yeniden yerleştirme alanlarına gelmeye devam ettiğini ve birçoğunun yerlerinden edilmiş, topluluklar arası çatışmaya maruz kalmış, tehlikeler, hastalıklar atlatmış, temel ürünlerde pahalılık, gıda güvensizliği ve geçim kaynaklarının kaybı gibi deneyimler yaşamış olduğunu belirtti.

Güney Sudan'daki insani ihtiyaçların Temmuz ayında da artmaya devam ettiği, bunun çatışma, gıda güvensizliği, yerinden edilme, hastalık salgınları, iklim şoku ve ekonomik gerilemenin tetiklediği güçlü darbelerden kaynaklandığı belirtildi.

OCHA, "Şiddetlenen yağmurdan dolayı yollar geçilmez hale geldiği için, insani yardım görevlilerinin etkilenen insanlara yardım ulaştırma ve geri dönenleri nihai varış noktalarına taşıma açısından fiziksel erişimleri zorlaştı" ifadesini kullandı.