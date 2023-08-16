Sudan'daki çatışmada insani yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Kuruluşlararası Daimi Komite'nin (IASC) Salı günü Sudan'daki çatışmanın taraflarını çatışmalara son vermeye, masum sivilleri korumaya, insani yardım görevlilerine güvenli ve sınırsız erişim sağlamaya çağırdığını söyledi.

Dujarric, komite liderlerinin, Sudan'daki çatışmanın dördüncü ayında ülkedeki 6 milyondan fazla insanın kıtlığın eşiğinde olduğunu ve 14 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu hatırlattığını belirtti.

Komite liderleri, uluslararası insani yardım camiasının kendilerine destek vermeyi sürdüreceği konusunda Sudan halkına güvence verdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla insanın ülkeden kaçmak zorunda kaldığını ve 187.000'i Sudan'a sığınmak isteyen mülteciler olmak üzere 3,2 milyon kişinin de ülke içinde yerinden edildiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ise geçici rakamlara göre, aralarında yüzlerce sivilin de bulunduğu 4.000'den fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ofis, hayatını kaybedenler arasında 28 insani yardım ve sağlık çalışanı ile 435 çocuğun bulunduğunu bildirdi. Gerçek sayının ise çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.