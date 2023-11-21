Sudan'daki çatışma nedeniyle Etiyopya'ya geçen kişi sayısı 91.500'ü aştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'daki çatışma nedeniyle Etiyopya'ya geçen kişi sayısının 91.500'ü aştığını bildirdi. Sudan'da devam eden krizin baş gösterdiği Nisan ayından bu yana, 14 Kasım itibarıyla 91.500'den fazla kişinin komşu ülke Etiyopya'ya giriş yaptığı duyuruldu.

ADDİS ABABA, 21 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Sudan'daki çatışma nedeniyle Etiyopya'ya geçen kişi sayısının 91.500'ü aştığını bildirdi.

UNOCHA, Sudan'daki durumun Etiyopya üzerindeki etkisine ilişkin Pazartesi günü yayımladığı son durum güncellemesinde, Sudan'da devam eden krizin baş gösterdiği Nisan ayından bu yana, 14 Kasım itibarıyla 91.500'den fazla kişinin komşu ülke Etiyopya'ya giriş yaptığını duyurdu.

UNOCHA'ya göre ülkeye girişler çoğunlukla Amhara bölgesindeki Metema ve Benishangul Gumz bölgesindeki Kurmuk geçiş noktaları olmak üzere çeşitli sınır giriş noktalarından yapıldı.

Ülkeye girişler içinde, vatanlarına geri dönen Etiyopyalıların şu anda yüzde 43 ile en büyük yüzdeyi oluşturduğu, bunu yüzde 39 ile Sudan vatandaşlarının ve yüzde 18 ile üçüncü ülke vatandaşlarının takip ettiği belirtildi.

UNOCHA tarafından 12 Kasım'da yayımlanan Sudan durum raporuna göre, 15 Nisan'dan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Hartum ve diğer bölgelerde devam eden kanlı çatışmalar Ekim ayı itibarıyla 9.000 kişinin ölümüne, 6 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine ve 25 milyon kişinin yardıma muhtaç hale gelmesine neden oldu.