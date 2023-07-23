Sudan'da Uçak Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sudan'ın Port Sunda Havaalanı'nda bir uçak kalkış sırasında düştü. Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda, 1 kız çocuğu ise sağ olarak kurtuldu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Sudan'da bir uçağın kalkış sırasında düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Sudan'ın Port Sunda Havaalanı'nda kalkış sırasında uçak düştü. Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 1 kız çocuğu ise sağ olarak kurtuldu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ifade edildi. - HARTUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya