Sudan'da Uçak Kazası: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Sudan'ın Port Sunda Havaalanı'nda bir uçak kalkış sırasında düştü. Kazada, 4'ü askeri personel olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda, 1 kız çocuğu ise sağ olarak kurtuldu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.