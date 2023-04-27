Sudan'da tahliyeler sürüyor

Sudan'da ordu ile paramiliter güçler arasında devam edem çatışmalar sonrası birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik temsilciliklerde görev yapan çalışanları tahliye etmeye devam ediyor.

Sudan'da ordu ile paramiliter güçler arasında devam edem çatışmalar sonrası birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik temsilciliklerde görev yapan çalışanları tahliye etmeye devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa Donanması'na ait Lorraine fırkateyninin 26 Nisan'da, ayrıldığı Sudan Limanı'ndan Cidde'ye ulaştığını duyurdu. Aralarında 5 Fransız ve 50'den fazla ülkeden 398 kişinin gemide tahliye edildiği ifade edildi. Bakanlık, tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan ve Cibuti yetkililerin de destek verdiğini belirtti. Ayrıca tahliyelerin başlangıcından bu yana 936 kişinin Sudan'dan ayrıldığı aktarıldı.

Almanya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı'nın Sudan'dan tahliye uçuşları 65 kişiyi daha Ürdün'e güvenli bir şekilde getirdi. Tahliye operasyonunda 230'u Alman vatandaşı olmak üzere toplamda 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 780 kişi Sudan'dan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.