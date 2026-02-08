Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki Saldırıya Kınama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti ve sivillere yönelik saldırıları kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu saldırı, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil etmektedir. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

Belediye başkanıyla ilgili skandal mesaj savcılığı harekete geçirdi
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek
Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı

Yeni bir dövüş sporu ortaya çıktı, başladığı gibi kıyameti kopardı
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla