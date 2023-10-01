Sudan'da Savaşın Sonu Yaklaşıyor

Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, savaşın sona erdirilmesi yolunda ilerlediklerini belirtti. Burhan, ülkenin yok edilmek istendiğini ve savaşı sonlandırmak için ilerlediklerini söyledi.

Sudan'daki Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Savaşı sona erdirme yolunda ilerliyoruz." dedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde Nil Nehri eyaletindeki Atbera'da askerlere hitap eden Burhan, "Bu savaş bize dayatıldı ve biz bunu seçmedik. Sudan'ı yok etmek isteyen bir grup var." şeklinde konuştu.

Burhani, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana devam eden çatışmalara atıfta bulunarak, "Bu savaşı ve devlete sirayet eden bu kanseri sona erdirme yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Ordunun hiçbir parti ya da grubun vesayeti altında olmadığını vurgulayan Burhan, "Halkın silahlı kuvvetleri etrafında toplanması sayesinde onur mücadelesinde zafer kazanacağımızdan eminiz. Hiç kimse barışı reddetmez ama bu, ülkenin onurunu, gururunu ve egemenliğini koruyan bir barış olmalıdır." diye konuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı ve halen süren çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.