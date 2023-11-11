Sudan'da Şambat Köprüsü saldırı sonucu yıkıldı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Nil Nehri üzerindeki ana bağlantı noktalarından Şambat Köprüsü, Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu yıkıldı. İç savaşın devam ettiği ülkede taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.

PORT Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 7 aydır iç savaşın sürdüğü başkent Hartum'da, Nil Nehri üzerindeki ana bağlantı noktalarından Şambat Köprüsü bu sabah düzenlenen saldırıda yıkıldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, HDK'nin Umdurman ve Bahri kentlerini birbirine bağlayan köprüyü yıktığı belirtildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin özellikle Umdurman çevresinde sahadaki ilerleyişi nedeniyle bu saldırının gerçekleştirildiği iddia edilerek, saldırının, HDK'nin "ülkenin kaynakları ve altyapısına yönelik yıkıcı projesi kapsamında ülke ve vatandaşlara karşı siciline eklenen yeni bir suç" olduğu bildirildi.

HDK'den yapılan yazılı açıklamada ise saldırının, ülkedeki hayati altyapıyı yok etme planının devamı olarak ordu güçlerince ve eski iktidar partisi Ulusal Kongre "kalıntılarınca" gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Nil Nehri üzerindeki en eski ve kritik köprülerden biri olan ve HDK'nin kontrolündeki Şambat Köprüsü, HDK'nin başkentteki operasyonları için ana ikmal yollarından birisi olarak biliniyordu.

Sudan ordusu ise son günlerde köprü yakınındaki bölgelerde HDK'ye karşı operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, ülke nüfusunun yarısına denk gelen 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

İç savaşın neden olduğu maddi kayıpların ise 60 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ile müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.