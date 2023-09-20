Sudan'da Rus Paralı Savaşçılara Yönelik Saldırıların Arkasında Ukrayna Özel Servisleri Olabilir

Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında Rus paralı savaşçı grubu Wagner destekli güçlere yönelik bir dizi dron saldırısı ve kara operasyonunun arkasında Ukrayna özel servisleri bulunma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında Rus paralı savaşçı grubu Wagner destekli güçlere yönelik bir dizi dron saldırısı ve kara operasyonunun arkasında Ukrayna özel servisleri bulunma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

CNN'in özel haberinde, Ukraynalı askeri bir kaynağın, Sudan'da Wagner destekli güçlere yönelik saldırıların arkasında 'muhtemelen' Ukrayna özel servislerinin olduğunu söylediği bilgisine yer verildi.

Kaynağın, bu operasyonu, "Sudanlı olmayan bir ordunun" işi olarak tanımladığı ifade edilen haberde, saldırıların arkasında Kiev'in olup olmadığı sorulduğunda ise kaynağın "Muhtemelen Ukrayna özel servisleri sorumludur." dediği belirtildi.

CNN'nin elde ettiği video görüntülerinin Ukrayna tarzı dron saldırılarının ayırt edici özelliklerini ortaya koyduğu ifade edilen haberde, dron kontrolöründe Ukraynaca yazılı metinlerin görüldüğü kaydedildi.

Haberde yabancı olduğu anlaşılan dron operatörünün de kontrolörün yansımasında görülebildiği ancak kar maskesi taktığı için operatörün kimliğinin tespit edilemediği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'nın, saldırıların sorumluluğunu resmi olarak üstlenmediği ancak CNN'in elde ettiği görüntülerin ardından Ukrayna Savunma İstihbaratı temsilcisi Andrii Yusov' CNN'e yaptığı açıklamada "Bunu ne doğrulayabilir ne de yalanlayabiliriz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sudanlı üst düzey bir askeri kaynak ise "Sudan'da bir Ukrayna operasyonundan haberi olmadığını" ve bunun doğru olduğuna inanmadığını söyledi.