Üye Girişi
Haberler

Sudan'da RSF paramiliter güçleri ile ordu arasındaki çatışmalar, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu.

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Gezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından bir köye düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Darfur eyaleti valisi, saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da öldüğünü belirtti. RSF'nin ağır topçu kullanarak köyü kuşattığı ve yağmaladığı iddia edildi. Sudan geçiş hükümeti, saldırıları kınayarak uluslararası toplumu RSF'yi sorumlu tutmaya çağırdı.

Sudan'ın Gezira eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) bir köye saldırdı ve en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Darfur eyaleti valisi Mini Arko Minawi, RSF'nin Wad al-Noura köyüne düzenlediği saldırılarda kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da kurbanlar arasında olduğunu söyledi.

Gezira'nın başkenti Wad Madani'de, sakinleri korumak için kurulan bir grup, RSF'nin köyü kuşatmak ve saldırmak için ağır topçu kullandığını belirtti. Madani Direniş Komitesi, RSF'nin Wad al-Noura'yı yağmaladığını iddia etti.

Sudan geçiş hükümeti, Telegram kanalında yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak uluslararası toplumu RSF'yi sorumlu tutmaya çağırdı. RSF, Sudan ordusunun Jabal al-Awliya'da RSF birliklerine saldırmayı planladığını iddia etti, ancak bu doğrulanamadı.

RSF, Wad al-Noura'nın batısında, kuzeyinde ve güneyinde bulunan üç kampı saldırıya geçerek Sudan ordusuyla çatıştığını söyledi. RSF yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz düşmanın herhangi bir hareketine karşı kayıtsız kalmayacak ve düşmanı takip edip yenmek için çalışacaktır," dedi.

RSF ile Sudan ordusu arasındaki savaş, ülkeyi harap etti, çatışmalar birden fazla şehre yayıldı. 14.000'den fazla insan öldü, binlercesi yaralandı ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Sudan Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Politika Dünya Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu? 10 Ekim hangi burç? 10 Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor? 10 Ekim tarihi hangi burç olur? İstanbul'da ormana giriş yasağı var mı, ne zaman başlıyor 2024? İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasağı var?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title