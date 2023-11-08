Sudan'da petrol rafinerisinde patlama: SAF ve RSF suçlamaları

HARTUM, 8 Kasım (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) Salı günü erken saatlerde büyük bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlama konusunda karşılıklı suçlamalarda bulundu.

SAF tarafından yapılan yazılı açıklamada, RSF'nin başkent Hartum'un yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Al-Jaili bölgesinde bulunan Hartum Petrol Rafinerisi'ne bir tanker getirdiği ve gerekli güvenlik prosedürlerine uymadan tankeri yakıtla doldurduğu, böylece yangın ve patlamaya neden olduğu iddia edildi.

RSF ise SAF'ı "Sudan halkının elde kalan imkanlarını ve ülkenin altyapısını yok etmek üzere" savaş uçağı göndermekle suçlayarak, bombardımanın "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths 15 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Hartum ve diğer bölgelerde SAF ve RSF arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 9.000 kişinin hayatını kaybettiğini, 5,6 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve 25 milyon kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini belirtmişti.