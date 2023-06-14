Sudan'da Ordu ve HDK Komutanları Arasında Görüşme Anlaşması

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) komutanları arasında iki hafta içinde bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştıklarını söyledi. Görüşmede ateşkes ve insani yardım dosyasının ele alınacağı belirtildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, ülkede nisan ortasından bu yana çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) komutanları arasında iki hafta içinde bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştıklarını söyledi.

Agar, Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, "Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında iki hafta içerisinde bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştık." dedi.

Toplantıda, ateşkes ve insani yardım dosyasının ele alınacağını aktaran Agar, Burhan'ın müzakereye ve savaşı durdurmaya istekli olduğunu ve müzakerelerin başlaması için herhangi bir şartının olmadığını vurguladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dün yaptığı yazılı açıklamada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağını duyurmuş, Sudan'da çatışan generalleri yüz yüze getirerek krizi çözmekte kararlı olduklarını bildirmişti.

Tarafları bir araya getirerek kalıcı çözümün bulunmasında kararlı olduklarını belirten Ruto, kapsayıcı bir ulusal diyalog sürecini 3 hafta içerisinde başlatacaklarını kaydetmişti.

Ruto ayrıca insani yardımların ulaştırılması için 2 hafta içinde bir insani koridorun da kurulacağını aktarmıştı.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği, ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.