Sudan'da Ordu ve HDK Arasında Şiddetli Çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı. Görgü tanıklarına göre, Hartum'un Umdurman ve Bahri kentleri, ağır ve hafif silahların kullanıldığı çatışmalara sahne oldu. Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında ağır ve hafif silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, Hartum'un Umdurman ve Bahri kentleri, ağır ve hafif silahların kullanıldığı çatışmalara sahne oldu.

Savaş uçaklarının kullanıldığı çatışmalarda başkentte top sesleri duyuldu ve dumanların yükseldiği görüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDK'nin, polis bünyesindeki Çevik Kuvvetler'in Hartum'un güneyindeki karargahına saldırı düzenlediğini söyledi.

Kaynak, Çevik Kuvvetler mensuplarının saldırıyı püskürttüğünü ve HDK'nın önemli kayıplar verdiğini ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki kriz

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.