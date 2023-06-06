Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında başlayan çatışmalar, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrıları ve yaptırım tehditlerine rağmen başkent Hartum'da devam ediyor.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında başlayan çatışmalar, uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrıları ve yaptırım tehditlerine rağmen başkent Hartum'da devam ediyor.

Hartum'un güneyindeki görgü tanıklarına göre, "Cebra" bölgesi ile "Zırhlı Birlikler" karargahı çevresinde ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında 53. günde de şiddetli çatışmalar yaşandı.

HDK, bölgede yoğun şekilde görülen savaş uçaklarına uçaksavarlarla karşılık verdi. Top sesleri ve şiddetli patlamaların olduğu bölgenin farklı noktalarından dumanlar yükseldi.

Sudan'da ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Taraflar, son olarak 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmaların durdurulması için Cidde'de yapılan görüşmelerin, iki tarafın ateşkes ihlalleri nedeniyle 1 Haziran'da askıya alındığını duyurmuştu.