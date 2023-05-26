Sudan'da mahsur kalan Yemenlilerin tahliyesi devam ediyor

Yemen hükümeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'da mahsur kalan 1250 vatandaşının daha tahliyesine başladığını duyurdu.

Yemen hükümeti, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'da mahsur kalan 1250 vatandaşının daha tahliyesine başladığını duyurdu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da mahsur kalan Yemenlilerden 1250'sinin daha tahliyesine başlandığı ve 7 hava yolu seferiyle yapılacak bu tahliyenin 29 Mayıs'ta tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu son tahliyenin de tamamlanmasıyla birlikte 17 binden fazla Yemen vatandaşının bulunduğu Sudan'dan tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 840 kişiye ulaşacağı kaydedildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, ülkesine dönmek isteyen Yemenlilerin Sudan'ın başkenti Hartum'dan Port Sudan eyaletine ve oradan da Yemen'e nakledilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar ve ateşkes

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.