Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

SUDAN'da 15 Nisan'da başlayan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Sudan'ın Port Sudan şehrinden havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağıyla tahliye edilen 101 kişi daha, İstanbul'a getirildi.

Tahliye uçuşunu gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri'nin A-400M tipi askeri kargo uçağı, 18.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Terminale alınan yolcular pasaport işlemlerini gerçekleştirerek yurda giriş yaptı. Çatışmaların ortasında kalan ve günlerdir korku dolu anlar yaşayan yolcular, tahliye sürecinin ardından ülkelerine geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"GIDA SIKINTISI VAR"Başkent Hartum'a 70 kilometre mesafede bir elektrik santralinde çalışan Ayhan Çevik, Sudan'da çatışmaların başladığı sırada bulundukları bölgenin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu belirtti. Tahliye edilmesiyle ilgili yaşadığı süreci anlatan Ayhan Çevik, "Yaklaşık 11 gün şantiyenin içinde kaldık. Tahliyemizi Büyükelçilik organize etti. Ancak Türkiye'deki gibi yolları orada beklemek zor. Zorlu bir süreçti. Port Sudan'a 17 saatte ulaştık. 1 gün de Port Sudan'da kaldık. Haberlerde duyduk. Hartum'a 100 kilometre uzaklıktaki havaalanına inen üç uçağımızdan bir tanesi hafif silahla taranmış diye duyduk. Böyle bir tedirginliğimiz oldu. Ancak Port Sudan'da böyle bir şey yoktu. Orada aşırı derecede gıda sıkıntısı var. Şu an ülkemizde olduğumuz için mutluyum." dedi.