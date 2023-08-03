Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirildi

Sudan hükümeti, ülkenin güneyindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Eyalet Valisi Abdulhalik Abdullatif, acil durumlar dışında, ikinci bir emre kadar yerel saatle 19.00'dan 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Vali Abdullatif, yasağı ihlal edenlerin para ve hapisle cezalandırılacağını, ihlalin tekrarı durumunda cezanın iki katına çıkarılacağını bildirdi. Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana süren iç savaşta, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkenti Ubeyd ve çevresinde iki taraf arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.