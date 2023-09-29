Sudan'da İsyancı Milislerin Gerçekleştirdiği Katliam

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile nisan ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) kastederek, 'Umdurman'da dün katliam gerçekleştiren isyancı milisler, kabarık savaş suçları ve terör eylemleri listesine bir yenisini ekledi.' ifadesini kullandı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile nisan ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) kastederek, "Umdurman'da dün katliam gerçekleştiren isyancı milisler, kabarık savaş suçları ve terör eylemleri listesine bir yenisini ekledi." ifadesini kullandı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yayımlanan Bakanlığın açıklamasında, HDK güçlerinin, dün başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinin Cerrafe semtinde bir toplu taşıma durağına kalabalığın olduğu saatte top saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, ağır durumda olanların da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Umdurman'da dün katliam gerçekleştiren isyancı milisler, kabarık savaş suçları ve terör eylemleri listesine bir yenisini daha ekledi." ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İşlenen bu yeni suç, terörist milislerin, sakinlerinin evlerine ve mülklerine el koymak ve yerleşim alanlarını askeri kışlaya dönüştürmek amacıyla başkenti tahliye etme yönündeki şeytani planının bir uzantısı olarak ortaya çıkıyor.

Hedef alınan bölgenin yerleşim yeri ve ticari bölge olması nedeniyle herhangi bir askeri hedefin bulunmaması da bunu destekliyor. Bunun yanında dün terörist milislerce Umdurman'ın merkezindeki Fiteyhab bölgesinde bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Aynı gün milisler, Hartum Bahri'de savaştan etkilenenlere yardım eden bir gönüllüye tecavüz etti.

Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi Başkanı, bu hafta Darfur ve başkentte milislerin ve buna bağlı yağmacı grupların tecavüz suçlarının sayısının 136'ya yükseldiğini duyurdu.

Terörist milisler, dün de Hartum'daki İnsani Yardım Komisyonu karargahını bombalayarak, içindeki araçları, teçhizatı ve kayıtları imha etti.

Milisler hala başkentte çok sayıda hastane ve sağlık merkezini işgal ediyor ve bunları askeri merkez olarak kullanıyor. Milislerin bir günde ve sınırlı bir coğrafyada bu iğrenç suçları işlemesi, bu milislerin terör suçu işlediğinin en büyük kanıtıdır ve bu da uluslararası toplumun bunlara bu esas üzerine muamelede bulunmasını zorunlu kılmaktadır."

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

BM'ye göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.