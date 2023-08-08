Sudan'da İlk İnsani Yardım Konvoyu Doğu Darfur'a Ulaştı

Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana, Doğu Darfur eyaletine ilk kez bir insani yardım konvoyu ulaştı. Konvoy, tarım için kullanılacak 430 ton tohumu bölgeye teslim etti. Tarım sezonunun başarısız geçmesinin Darfur'daki topluluklar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana, Doğu Darfur eyaletine ilk kez bir insani yardım konvoyu ulaştı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tarım için kullanılacak 430 ton tohumu taşıyan konvoyun Beyaz Nil eyaletinden Doğu Darfur'a geçişi için müzakere ettiklerini belirtti. Konvoy, dokuz gün süren yolculuğun ardından Perşembe günü bölgeye ulaştı.

OCHA, konvoyun Tarım Bakanlığı tarafından eyalet genelindeki çiftçilere dağıtılmak üzere Gıda ve Tarım Örgütü'nün tedarik ettiği 430 ton tohumu teslim ettiğini duyurdu.

İnsani yardım ofisinin açıklamasında, "Darfur'daki tüm tarım alanlarının tohum tedarikinden yararlanabilmesi için daha fazla insani yardım erişimine acil ihtiyaç var. Tüm taraflar, çiftçilerin tarım arazilerine erişimini sağlayıp ürünlerini ekerken ve hasat ederken korunmalarını temin etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

OCHA, tarım sezonunun başarısız geçmesinin Darfur'daki tüm topluluklar üzerinde daha da yıkıcı sonuçlar doğuracağına işaret etti.

İnsani yardım kuruluşları, Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana ülkenin batısındaki yoksul Darfur bölgesine yardımların ancak Çad'dan yapılan sınır ötesi sevkiyatlarla ulaşabildiğini belirtti.¦