Sudan'da iç savaş ve ekonomik kriz kurban pazarlarını etkiledi

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan'da, iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çevre eyaletlerden getirilen kurbanlıklar, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde kurulan Deym Cabir el-Buhayra hayvan pazarında satılıyor.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Sudan'da, iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çevre eyaletlerden getirilen kurbanlıklar, ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde kurulan Deym Cabir el-Buhayra hayvan pazarında satılıyor.

İç savaş dolayısıyla maliyetlerin artması ve ekonomik sıkıntılar yüzünden hayvan pazarında satışların durgun olduğu görülüyor.

Kesele eyaletinden hayvanlarını satmak için gelen Resul Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan fiyatlarının 90 bin cüneyh (160 dolar) ile 200 bin cüneyh (360 dolar) arasında değiştiğini söyleyerek satışların durgun olduğunu belirtti.

Ali Abdullah da fiyatların yüksekliğinden yakınarak, ileriki günlerde kurbanlıklar daha uygun olduğunda almayı düşündüğünü dile getirdi.