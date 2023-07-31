Sudan'da iç savaş nedeniyle hava sahası kapatılmaya devam ediyor

Sudan'da iç savaşın devam ettiği süreçte, hava sahasının kapatılması kararı 15 Ağustos'a kadar uzatıldı. Sadece insani yardım ve tahliye uçuşlarına izin verilecek.