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Sudan'da iç savaş nedeniyle hava sahası kapatılmaya devam ediyor

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Sudan'da iç savaşın devam ettiği süreçte, hava sahasının kapatılması kararı 15 Ağustos'a kadar uzatıldı. Sadece insani yardım ve tahliye uçuşlarına izin verilecek.

İç savaşın nisan ayının ortasından bu yana sürdüğü Sudan'da, hava sahasının kapatılması kararı, 2 hafta daha uzatıldı.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının, 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ortasında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Dünya

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