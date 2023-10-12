Sudan'da iç savaş nedeniyle 19 milyon çocuk okula gidemiyor

Sudan'da yaşanan iç savaş ve çatışmalar nedeniyle 19 milyon çocuk okula gidemiyor. Çatışmaların devam etmesi halinde çocuklar uzun vadeli risklere maruz kalacak.

PORT Yıllardır yaşadığı ekonomik ve siyasi krizin yanında nisan ortasından bu yana iç savaşın gölgesi altındaki Sudan'da, çatışmaların neden olduğu güvensizlik ortamı milyonlarca öğrenciyi okulsuz bıraktı.

Çatışmalarla birlikte eğitimin yarıda kesildiği ülkede, geçen 6 aya rağmen okullar henüz açılamadı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) ortak açıklamasına göre, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaşın 7'nci ayına yaklaştığı Sudan'da, yaklaşık 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Bu sayının 6,5 milyonu bölgelerinde artan şiddet ve güvensizlik nedeniyle eğitime erişim imkanlarını kaybetti. Çatışma bölgelerindeki 10 bin 400'e yakın okul kapılarını kapattı. Savaştan daha az etkilenen bölgelerde yaşayan 5,5 milyondan fazla çocuk ise okullarının açılıp açılmayacağı konusunda yetkililerin açıklamalarını bekliyor.

Sudan'da 23 milyon çocuk var. Bu, ülke nüfusunun neredeyse yarısına tekabül ediyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 7 milyon çocuk okula gidemiyordu. Böylece Sudan'da savaş ve çeşitli imkansızlıklar nedeniyle eğitimden mahrum kalanların sayısı 19 milyonu buluyor.

Savaşın devam etmesi halinde Sudan'daki çocukların gelecek aylarda okula dönemeyeceği, bunun da onları yerinden edilme, silahlı gruplara katılma ve cinsel şiddet gibi acil ve uzun vadeli risklere maruz bırakacağı konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, çatışmaların başından bu yana öğretmenlerin maaş alamadığı, bütçe nedeniyle eğitim malzemelerinin temininde sıkıntı yaşandığı ve okulların bakım ve tadilatlarının yapılamadığı kaydedildi.

Birçok okul ve üniversitenin çatışmalardan kaçanlar için geçici barınma merkezine dönüştürülmesi ve binlerce ailenin halen buralarda kalıyor olması da eğitime başlanmasının önündeki bir diğer engel olarak ortada duruyor.