Sudan'da iç karışıklık devam ederken yabancı ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor

Suudi Arabistan ve İngiltere, Sudan'daki iç karışıklık sebebiyle vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Hindistan, Çin ve Fransa da kendi vatandaşlarını tahliye ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İlişkileri Koordinasyon Ofisi Sudan, çatışmaların sonucunda sivillerin öldürüldüğünü ve sağlık tesislerinin yüzde 16'sının çalıştığını açıkladı.

Sudan'daki iç karışıklık sebebiyle yabancı ülkeler, vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, tahliyelerin başından itibaren deniz yoluyla toplamda 80 ülkenin 2872 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu. İngiltere ise Wadi Sayidna hava üssünden toplamda 1573 vatandaşını tahliye etti.

Sudan'da Perşembe günü ilan edilen 3 günlük ateşkesin ikinci gününde yabancı ülkelerin vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, tahliyelerin başından itibaren 80 ülkenin 2872 vatandaşını Sudan Limanı'ndan Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan'a getirdiğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ateşkesin son günü olan yarın, tahliyelerin tamamlanacağını ifade edip, Wadi Sayidna hava üssünden toplamda 1573 vatandaşını tahliye ettiğini belirtti.

Hartum'daki sağlık tesislerinin yüzde altmış biri kapalı ve yalnızca yüzde 16'sı normal şekilde çalışıyor, milyonlarca insan sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalıyor."