Haberler

Sudan'da Hızlı Destek Güçleri'ne Soykırım Suçlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sudanlı Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Güçleri'ni (RSF), el-Faşir'de toplu katliam yapmakla ve suç kanıtlarını gizlemekle suçladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunarak RSF'nin eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirttiler.

(ANKARA) - Sudanlı Doktorlar Ağı'ndan (SDN), Sudan'da yaşananlara ilişkin olarak yapılan açıklamada paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF), toplu katliam yapmakla ve katliamın kanıtlarını gizlemeye çalışmakla suçlandı. Açıklamada, "suçların gizleme veya yakma yoluyla silinemeyeceği" belirtildi.

Sudan Doktorlar Ağı, Sudan'da yaşanan katliam ile ilgili bir açıklama yaparak RSF'yi "soykırımı gizlemekle" suçladı. SDN, RSF'nin 26 Ekim'de Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde yer alan el-Faşir'i ele geçirmesinin ardından "sokaklardan yüzlerce ceset topladığını" belirtti. SDN, uluslararası topluma çağrı yaparak "RSF'yi en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) siciline eklenen yeni bir suçla, el-Faşir şehri son günlerde en insanlık dışı eylemlerden birine tanıklık etmiştir. RSF, sivillere karşı işledikleri suçların delillerini gizlemeye yönelik umutsuz bir girişimle, şehrin sokaklarından ve mahallelerinden yüzlerce cesedi toplamış, bazılarını toplu mezarlara gömmüş, diğerlerini ise tamamen yakmıştır.

El-Faşir'de yaşananlar münferit bir olay değil, RSF tarafından yürütülen, cesetlere kötü muameleyi yasaklayan ve ölülere onurlu bir defin hakkı tanıyan tüm uluslararası ve dini normları açıkça ihlal eden tam teşekküllü bir soykırımın bir başka bölümüdür.

Sudan Doktorlar Ağı, bu korkunç suçları mümkün olan en güçlü şekilde kınamakta, bu katliamlardan Hızlı Destek Güçleri liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır. Ağ, bu suçların gizleme veya yakma yoluyla silinemeyeceğini teyit etmekte ve uluslararası toplumu, el-Faşir'de olup bitenlere ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatmak üzere derhal ve acil eyleme geçmeye çağırmaktadır.

El-Faşir'deki durum, suç ortaklığı anlamına gelen dehşet verici bir uluslararası sessizliğin ortasında, insan yaşamını ve onurunu hedef alan sistematik bir soykırım haline gelerek bir insani felaketin ötesine geçmiştir."

Kaynak: ANKA / Dünya
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görülmüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber

Galatasaraylılara müjdeli haber: Yıldız ismin sağlık durumu iyi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.