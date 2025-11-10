Sudan'da Hızlı Destek Güçleri'ne Soykırım Suçlaması

(ANKARA) - Sudanlı Doktorlar Ağı'ndan (SDN), Sudan'da yaşananlara ilişkin olarak yapılan açıklamada paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF), toplu katliam yapmakla ve katliamın kanıtlarını gizlemeye çalışmakla suçlandı. Açıklamada, "suçların gizleme veya yakma yoluyla silinemeyeceği" belirtildi.

Sudan Doktorlar Ağı, Sudan'da yaşanan katliam ile ilgili bir açıklama yaparak RSF'yi "soykırımı gizlemekle" suçladı. SDN, RSF'nin 26 Ekim'de Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde yer alan el-Faşir'i ele geçirmesinin ardından "sokaklardan yüzlerce ceset topladığını" belirtti. SDN, uluslararası topluma çağrı yaparak "RSF'yi en güçlü şekilde kınadığını" belirtti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) siciline eklenen yeni bir suçla, el-Faşir şehri son günlerde en insanlık dışı eylemlerden birine tanıklık etmiştir. RSF, sivillere karşı işledikleri suçların delillerini gizlemeye yönelik umutsuz bir girişimle, şehrin sokaklarından ve mahallelerinden yüzlerce cesedi toplamış, bazılarını toplu mezarlara gömmüş, diğerlerini ise tamamen yakmıştır.

El-Faşir'de yaşananlar münferit bir olay değil, RSF tarafından yürütülen, cesetlere kötü muameleyi yasaklayan ve ölülere onurlu bir defin hakkı tanıyan tüm uluslararası ve dini normları açıkça ihlal eden tam teşekküllü bir soykırımın bir başka bölümüdür.

Sudan Doktorlar Ağı, bu korkunç suçları mümkün olan en güçlü şekilde kınamakta, bu katliamlardan Hızlı Destek Güçleri liderliğini tamamen sorumlu tutmaktadır. Ağ, bu suçların gizleme veya yakma yoluyla silinemeyeceğini teyit etmekte ve uluslararası toplumu, el-Faşir'de olup bitenlere ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatmak üzere derhal ve acil eyleme geçmeye çağırmaktadır.

El-Faşir'deki durum, suç ortaklığı anlamına gelen dehşet verici bir uluslararası sessizliğin ortasında, insan yaşamını ve onurunu hedef alan sistematik bir soykırım haline gelerek bir insani felaketin ötesine geçmiştir."