Sudan'da HDK Saldırıları Sonucu 4 Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti

PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Darfur bölgesindeki saldırılarında 4 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, "HDK, Batı Darfur eyaletinde son günlerde etnik temizlik operasyonlarını artırdı. HDK, Masalit kabilesinden 4 binden fazla sivili öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

HDK güçlerinin Batı Darfur eyaleti ve çevresindeki halkı zorla yerinden ettiği aktarılan açıklamada, evlere kendi mensuplarını ve savaşçılarını yerleştirmek için kasıtlı bir strateji izlediği kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası topluma HDK'nin izlediği "etnik temizlik politikası"na karşı daha sert adımlar atması, silah ve paralı askerlerle destek veren tarafları bunu durdurmaya zorlaması çağrısında bulundu.

Başkentte şiddetli çatışmalar sürüyor

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında başkent Hartum ve batısındaki Umdurman'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli çatışmalar çıktı. Onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı çatışmalarda altyapı da ciddi hasar gördü.

Ordunun Kerari askeri üssünden top atışları yaptığını belirten görgü tanıkları, HDK'nin de Umdurman ve Cebel-i Evliya semtinin doğusundaki bazı yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

Başkenti Nil Nehri üzerinden çevresindeki kentlere bağlayan ana ulaşım hatlarından Şambat Köprüsü, bu sabahki çatışmalarda yıkılmıştı.

Ordu, Umdurman'ı başkentin kuzeyine bağlayan ve HDK'nin ülkenin batısından başkentin 3 büyük kentine ana ikmal hattı olan kritik önemdeki Şambat Köprüsü'nü geçen ağustostan bu yana kontrol altına almaya çalışıyordu.

Taraflar, Şambat Köprüsü ile başkentin kuzeyinde geçen hafta vurulan Ceyli Petrol Rafinerisi'nin bombalanmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

BM'ye göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, ülke nüfusunun yarısına denk gelen 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

İç savaşın neden olduğu maddi kayıpların ise 60 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle başarısız oldu.