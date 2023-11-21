Sudan'da HDK, Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'i ele geçirdi

Sudan'da HDK güçleri, Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'i ele geçirdiğini açıkladı. HDK, Darfur bölgesindeki diğer kentleri de kontrol altına almaya devam ediyor.

PORT Sudan ordusuyla nisan ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ülkenin batısındaki Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'i ele geçirdiğini ileri sürdü.

HDK'ye bağlı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, HDK güçleri, bu sabah kentteki 20. Piyade Tümeni'nde kontrolü sağladı.

HDK ayrıca dün başkentin güneyindeki Cebel-i Evliya bölgesindeki askeri üssü de ele geçirdiklerini bildirdi.

Batıda 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki en büyük kentlerden Nyala, Zalince ve Cuneyne yakın zamanda HDK güçlerinin kontrolüne girmişti.

HDK, Dain'in ardından batıda kontrol altına alamadığı tek başkent Faşir'i ele geçirmeye çalışıyor.

HDK'nin batıdan başkente ana ikmal hattı olan ve Bahri ve Umdurman kentlerini birbirine bağlayan Şambat köprüsünün 11 Kasım'da vurulması sonrasında güneyden başkent Hartum'a giriş imkanı sunan Cebel-i Evliya bölgesinde çatışmalar şiddetlenmişti.

Cebel-i Evliya Barajı üzerindeki kara yolu köprüsü de 18 Kasım'da vurulmuştu.

Ordu ve HDK, iki köprünün vurulmasına ilişkin birbirlerini suçlamıştı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6,2 milyon kişi evlerinden edildi, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.