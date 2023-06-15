Sudan'da HDK, Batı Darfur Valisi'nin öldürülmesini kınadı

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Batı Darfur Eyaleti Valisi Hamis Abbeker'in öldürülmesini kınadı. HDK, Batı Darfur eyaletinde kabileler arasındaki çatışmaların askeri istihbarat tarafından kışkırtıldığını savundu. Sudan ordusu ise HDK'nin hain eylemini kınadı. Çatışmalar nedeniyle 850 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 500 kişi yaralandı.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Batı Darfur Eyaleti Valisi Hamis Abbeker'in öldürülmesini kınadı.

HDK'den yapılan açıklamada, Batı Darfur eyaletinde kabileler arasındaki çatışmalar kınanarak orduya bağlı askeri istihbarat suçlandı.

Açıklamada eyaletteki çatışmaların askeri istihbarat tarafından kışkırtıldığı savunuldu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada ise "Silahlı kuvvetler, Batı Darfur eyaleti Valisi Hamis Abbeker'i kaçırıp öldüren Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin hain eylemini en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'da orduyla HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını bildirmişti.