Sudan'da Hastaneye İnsansız Hava Aracıyla Saldırı: 5 Ölü, 22 Yaralı

Sudan Silahlı Kuvvetleri, paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin Omdurman'daki bir hastaneye insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve olayda 5 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. RSF, uluslararası insani hukuk ve savaş anlaşmalarını ihlal etmekle suçlandı.

HARTUM, 16 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri, paramiliter Hızlı Destek Güçlerinin (RSF) Omdurman kentindeki bir hastaneye insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini ve olayda çoğu sivil beş kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ordudan Cumartesi günü yapılan basın açıklamasında, günün erken saatlerinde düzenlenen saldırıda başkent Hartum'un kuzeybatısındaki Omdurman'da bulunan Askeri Tıp Hastanesi'nin acil durum kompleksinin vurulduğu belirtilirken, RSF, uluslararası insani hukuk ve tüm savaş anlaşmalarını ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, hastanenin acil durum kompleksinin, kuruluşundan bu yana hem sivil hem de askeri personele hizmet verdiği belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan basın açıklamasında, saldırıda dört sivilin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

RSF'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Sudan, 15 Nisan'dan bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile RSF arasında ülke genelinde silahlı çatışmalara sahne oluyor. Resmi istatistiklere göre çatışmalarda 3.000'den fazla kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi ise yaralandı.