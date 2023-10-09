Sudan'da Hastane Bombalanması: 4 Ölü, 20 Yaralı

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman kentindeki bir hastanenin bombalanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı, masum sivillere yönelik işlenen bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

PORT Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentindeki bir hastanenin bombalanması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Pazartesi sabahı Umdurman'daki En-Nev Eğitim Hastanesi, yoğun topçu saldırısına maruz kaldı. Saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı. Hastane kullanılamaz hale geldi." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, 3 Ekim'de Hartum'un kuzeyindeki Bahri kentinde bulunan Samarab sağlık merkezinde 14 kişinin öldüğü bombardımanın ardından düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu saldırının, masum sivillere yönelik işlenen bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Umdurman'da sivil aktivistlerin oluşturduğu Kerari Direniş Komiteleri, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK), En-Nev Eğitim Hastanesini bombalamakla suçladı.

HDK'den yapılan açıklamada ise saldırının ordu güçleri tarafından yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, ordunun, bu saldırı ile uluslararası kuruluşları ve sağlık personelini, HDK kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren misyonlarını boşaltmaya zorlamayı ve sivilleri kaçırmayı amaçladığı ileri sürüldü.