Sudan'da halk başkent Hartum'u terk etmeye başladı

2019 yılında Sudan'ın eski lideri Ömer el-Beşir'i iktidarından eden iki general, 15 Nisan'dan beri Sudan'da yeni bir iktidar mücadelesi sürdürüyor. Sudan'ı yöneten generaller meclisinin iki önemli lideri Sudan Genelkurmay Başkanı General Abdel Fattah Burhan ve RSF komutanı General Mohammed Hamdan Dagalo arasında devam eden ve ülkenin her yerine sıçrayan bu güç mücadelesinin sonucunda bilanço ağırlaşıyor.

SUDANLILAR ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Yüzlerce ölü ve binlerce yaralısı olan Sudan, başkenti boşaltıyor. Bölgede ateşkes çağrıları yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrılarından sonra geçicide olsa kurulan ateşkes ile Sudanlılar, yanlarına alabilecekleri her şeyi alıp kaçmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yaklaştığını bildirdi.

ERZAK KITLIĞI BAŞLADI

İki general arasındaki savaş sürerken Sudanlıların ise erzakları tükenme noktasına geldi. Sudan'ın hastaneleri ise ciddi hasar gördü. Hastanelerde tıbbi malzeme bulunmazken, bölgede sağlık personeli bulmak ise bir hayli zor. Ülkedeki sağlık merkezleri ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, en az 3 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı kaydedildi.

Sağlık merkezlerine ve çalışanlarına yönelik saldırılar ve ambulans kaçırma gibi olayların, sağlık çalışmalarını kısıtladığı; bu durumun, ölümlerin artmasına neden olduğu vurgulandı. Askerlerin ise dışarı çıkan vatandaşları soyduğu iddia ediliyor

Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.