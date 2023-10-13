Sudan'da Gazeteci Araçla Ezilerek Öldürüldü

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda gazeteci Halime İdris'in HDK'ye ait bir aracın altında ezilerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Sudan Gazeteciler Sendikası, olayın soruşturulması ve gazetecilere yönelik ihlallere son verilmesi çağrısında bulundu.

PORT Sudan'da bir gazetecinin, ordu ile Nisan ortasından beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından araçla ezilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Yerel Sudan Bukra (Yarınki Sudan) Televizyon kanalı, çalışanı gazeteci Halime İdris'in, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde haber yaparken HDK'ye ait bir aracın altında ezilerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sudan Gazeteciler Sendikası, yaptığı açıklamada, İdris'in öldürülmesini şiddetle kınarken olaya ve savaşın başından beri gazetecilere yönelik tüm ihlallere ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti.

Gazeteci İdris'in görevi başında öldürüldüğünü bildiren sendika, HDK'nin "gazetecileri öldürecek kadar haklarını ihlal etmesinin" son derece tehlikeli bir konu olduğunu kaydetti.

Sendika, ifade özgürlüğü alanında çalışan ve gazetecilerin haklarını savunan tüm bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerine, bu "korkunç suçu" kınama, işlenen tüm ihlallere ilişkin soruşturma yapılması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Sudan Gazeteciler Sendikası, "Savaşın devam etmesi, kadın ve erkek gazetecilerin karşı karşıya olduğu riskleri her geçen gün artırıyor ve hayatlarını tehlikeye atıyor." mesajı verdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.