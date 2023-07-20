Sudan'da drone saldırısında 14 kişi öldü

Sudan Silahlı Kuvvetleri, başkent Hartum'da gerçekleştirilen bir drone saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda ayrıca 15 kişi yaralandı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 3.000'ı aştı.

HARTUM, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri, Çarşamba günü başkent Hartum'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından gerçekleştirilen bir drone saldırısında 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsyancı milisler, Al-Azouzab bölgesinde güçlerimizi selamlamak için toplanan vatandaşları bir drone ile hedef alarak 14 sivili öldürdü ve 15 kişiyi de yaraladı" denildi.

Açıklamaya göre Sudan ordusu, Hartum'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin merkezleri için bölgeleri taramaya devam edeceğini söyledi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde yaşanan ölümcül çatışmalar 3.000'den fazla kişinin ölümüne ve 6.000'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.