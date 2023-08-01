Sudan'da Çatışmalara Rağmen Yardım Malzemeleri Dağıtıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışmalara rağmen 22 Mayıs'tan itibaren Sudan genelinde 780'i aşkın kamyonla yaklaşık 35.000 ton yardım malzemesi dağıtıldığını açıkladı.

OCHA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 22-27 Temmuz tarihleri arasında 1.600 ton gıda malzemesi taşıyan 40'tan fazla kamyonun Kassala, El Gedaref ve Beyaz Nil eyaletlerine, yaklaşık 300 ton yardım malzemesi yüklü 5 kamyonun ise Batı Kordofan eyaletine ulaştığını belirtti.

Dünya Gıda Programı (WFP) da çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana Orta, Doğu, Kuzey ve Güney Darfur eyaletlerindeki 450.000'den fazla kişiye gıda ve beslenme yardımı sağladığını bildirdi. Sudan Kızılayı ile birlikte çalışan WFP'nin yardımları Doğu Darfur'daki Al Firdous bölgesinde, çatışmalar yüzünden ülke içinde yerlerinden olmuş insanlara ulaştırılıyor.

Sudan'ın batısındaki geniş Darfur bölgesi, çatışmalardan en fazla etkilenen bölgelerden biri olarak biliniyor.¦