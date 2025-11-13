Sudan'da Çatışmalar Tırmanıyor: G7 Ülkelerinden Ateşkes Çağrısı

(ANKARA) - Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi El Faşir'i ele geçirmesinin ardından, son bir haftada Sudan ordusu ile yaşanan çatışmalar artarak devam ediyor. Kanada'da toplanan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarından ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten "savaşı durdurun" çağrısı yapıldı.

Sudan'da iç savaş devam ediyor. RSF'nin hakim olduğu beş bölgede çatışmalar sürüyor. Sudan ordusu ise ülkenin batı bölgeleri dışındaki 13 eyaleti kontrol altına almış durumda.

Son bir haftada dronlar, topçu bombardımanı ve artan askeri yığınaklarla çatışmalar yoğunlaştı. Kuzey Kurdufan eyaletinin merkezi el-Ubeyd ile eyaletteki Bara şehri, Batı Kurdufan eyaletinde kuşatma altında olan Babanusa şehri ve Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli ile Delenc'te Sudan ordusu ve RSF arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

RSF, "teslim olun" çağrısı yaptı

Sudan ordusunun yaptığı açıklamada, "Batı Kurdufan eyaletinde bulunan Babanusa şehrindeki 22. Piyade Tümeni'ne RSF'nin yoğun dron ve topçu saldırıları yaptığı, ordunun da profesyonelce karşılık verdiği" belirtilmişti.

RSF tarafından 10 Kasım Pazartesi yapılan açıklamada "Babanusa'ya büyük askeri takviyeler gönderildiği" duyuruldu. RSF, Kurdufan'daki Sudan ordusu askerlerine ve Babanusa'daki ordu birliklerine "derhal teslim olun" çağrısı yaptı.

Babanusa'da son iki yıldır süren kuşatma ve bombardımanlar nedeniyle yaşayan yaklaşık 177 bin insan, yerinden edilmişti.

G7 ülkeleri "derhal ateşkes" çağrısında bulundu

Kanada'da toplanan G7 ülkeleri temsilcileri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Sudan'daki iç savaşa yönelik de çağrıda bulunuldu. Açıklamanın tamamı şöyle:

"RSF, özellikle El Faşir ve Kuzey Kordofan'da, silahsız sivillere ve yardım çalışanlarına yönelik, genellikle etnik temelli olan son şiddet tırmanışını ve saldırıları şiddetle kınadık. Bu savaşın, dünyanın en büyük insani krizine yol açan kıtlık da dahil olmak üzere, siviller üzerindeki yıkıcı etkisinden üzüntü duyuyoruz. Cinsel şiddeti kesin olarak kınıyoruz. RSF ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne (SAF) insan haklarına saygı duymaları, gerilimi azaltmaları, derhal ve kalıcı bir ateşkes taahhüdünde bulunmaları ve insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaları yönünde çağrıda bulunduk. Barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için sürmekte olan diplomatik çabalara desteğimizi ifade ettik ve dış aktörlere bu amaca katkıda bulunmaları çağrısında bulunduk."

Antonio Guterres: "Kötüleşen şiddetten derin endişe duyuyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu sabah, Sudan'daki katliama ve çatışmalara yönelik açıklamada bulundu. Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sudan'da El Faşir'deki son toplu vahşet ve ağır insan hakları ihlalleri raporlarından ve Kordofanlar'daki kötüleşen şiddetten derin endişe duyuyorum. Dış taraflardan gelen silah ve savaşçı akışı kesilmelidir. İnsani yardım akışı, ihtiyaç sahibi sivillere hızla ulaşabilmelidir. Çatışmalar durmalıdır. SAF ve RSF'ye müzakere edilmiş bir çözüme yönelik hızlı, somut adımlar atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Rubio: "RSF'nin aldığı desteğin kesilmesi için bir şey yapılması gerekiyor"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, G7 toplantısı sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, "Sudan'ın RSF'ye silah tedarikinin derhal kesilmesi gerektiğini" ifade ederek, "Yaşadığımız temel sorun, RSF'nin bir şeylere onay verip sonra asla gereğini yerine getirmemesidir" dedi.

"Trump yönetiminin savaşı bitirmeye yardımcı olacaksa RSF'yi yabancı terör örgütü olarak tanımlamaya açık olabileceğini" belirten Rubio, RSF'ye kaynak sağlayanları bildiklerini söyledi. Rubio, "Onlarla bu konuyu konuşacağız ve bunun kendileri açısından kötü yansıyacağını anlamalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.