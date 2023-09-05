Sudan'da çatışmalar sonucu yerinden edilenlerin sayısı 7,1 milyona yükseldi

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmaların ardından ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 2 kat artarak 7,1 milyona yükseldi. Çatışmaların neden olduğu insani kriz büyümeye devam ediyor.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların ardından ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 2 kat artarak 7,1 milyona yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da 7,1 milyon kişi yerinden edilirken, bunların 3,8 milyonu 15 Nisan'da Sudan'da ordu ve HDK arasında başlayan çatışmaların ardından göç etmek zorunda kaldı.

Ülke içinde yerinden edilmelerin çoğu Darfur'un bazı bölgeleri, Nil Nehri ve Beyaz Nil eyaletlerinde gerçekleşti.

Sudan'da devam eden çatışmalar, gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığını beraberinde getirirken, ciddi bir insani krize de neden oldu.

Temel ürünlerin fiyatları, kesintiye uğrayan ticaret yolları ve sınırlı erişim nedeniyle hızlı şekilde arttı.

Çatışmaların başlamasının ardından Sudan'da 1 milyondan fazla kişi, komşu ülkeler Mısır, Güney Sudan, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Libya'ya kaçarken, bunların yüzde 67'sini Sudan vatandaşları oluşturdu.

Sudan'daki ihtiyaçlar her zamankinden fazla olurken, ülke nüfusunun yarısına tekabül eden 24,7 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde 5. ayına giren ve hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.