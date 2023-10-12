Sudan'da çatışmalar sonucu 5,8 milyon kişi yerinden edildi

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 5,8 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Ülke içinde 4,5 milyon kişi yerinden edilirken, 1,2 milyon kişi de komşu ülkelere kaçtı.

HARTUM, 12 Ekim (Xinhua) -- BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle Sudan içinde ve dışında yaklaşık 5,8 milyon kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

IOM'un Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sudan Yerinden Edilme İzleme Matrisi'ne göre 4.551.795 kişinin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor" ifadesi yer aldı.

IOM, çatışmanın ayrıca "1.237.103 kişinin Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya'dan oluşan komşu ülkelere düzensiz sınır ötesi ilerleyişine" neden olduğunu belirtti.

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde SAF ile RSF arasındaki kanlı çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.