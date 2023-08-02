Sudan'da çatışmalar nedeniyle 4 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi. Sudanlıların çatışmalardan kaçmak için komşu ülkelere ve ülke içindeki farklı bölgelere sığındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaklaşık 4 milyon kişiyi evinlerini terk etmeye zorladığı belirtildi.

IOM'un son verilerine göre, 926 binden fazla Sudanlı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken, 3 milyonu aşkın kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Sudanlıların çatışmaların yaşandığı alanlardan kurtulmak için ulaştığı ülkeler arasında Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya yer aldı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerinin yüzde 71'inin başkent Hartum'dan geldiği bildirildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye erişimin hala imkansız olduğu ve mevcut değerlendirmelerin ise ön raporlara veya tahminlere dayandığı kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.