Sudan'da çatışmalar devam ediyor

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmalar, Suudi Arabistan'daki görüşmelere rağmen devam ediyor. Çatışmaların 34. gününe girilirken, 832 sivil hayatını kaybetti. Ordu komutanı Burhan, savaşın başından bu yana ilk kez sahada görüntülendi.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent Hartum ve çevresindeki kentlerde çatışmalar, iki askeri gücün temsilcilerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki görüşmelerine rağmen bugün de devam etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, başkent Hartum'un güneyindeki Şigeylab Mahallesi'nde ordu ve HDK arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Başkentin batısındaki Umdurman kentinin Kerari bölgesinde de sabah saatlerinden bu yana çatışmalar sürüyor.

Taraflar, başkentin komşuları Bahri ile Umdurman kentlerini birbirine bağlayan Halfaya Köprüsü'nün batısındaki mevkilerde de çatıştı.

Çatışmalar, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında insani ihtiyaçların karşılanmasını ve yardım faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını öngören Cidde Bildirisi ve tarafların temsilcilerinin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yürüttüğü müzakereler öncesi görüşmelere rağmen 34. gününe girdi.

832 sivil hayatını kaybetti

Başkent sakinleri, zor şartlarda evlerini terk ederken, kalanlar ise sürekli yaşanan elektrik ve internet kesintileri, su ve gıda kıtlığı nedeniyle zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışmalarda şu ana kadar 832 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 329 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu komutanı Burhan, savaşın başından bu yana ilk kez sahada görüntülendi

Sudan ordusunun Facebook hesabından paylaşılan görüntülerde, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 2. ayına giren iç çatışma süresince ilk kez sahada askerlerin arasında görüntülendi.

Dün orduya ait hesaplarda yayınlanan ancak ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, başkentteki ordu genel komutanlığı içerisindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı binası önünde askeri üniformalı ve sırtında kalaşnikof marka tüfekle kaydedilen Burhan, yoğun tezahürat ve sevgi gösterileri eşliğinde askerleri selamlarken görülüyor.

HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da çatışmaların başından bu yana bir kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında görüntülenmiş, öldürüldüğü iddiaları üzerine ise 14 Mayıs'ta yayınladığı ses kaydında, durumunun iyi olduğunu ve başkent çevresindeki kentlerde kuvvetleri arasında dolaştığını iddia etmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 259 bin kişinin ise komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, "Çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olması bekleniyor." değerlendirmesini yapmıştı.

İnsani ihtiyaçlar için 2,6 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklayan BM'nin yardım çağrısı yaptığı Sudan'a, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.