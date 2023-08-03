Sudan'da açlık ve yerinden edilme olayları kontrolden çıkıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da devam eden savaş nedeniyle açlık ve yerinden edilme olaylarının giderek kontrolden çıkmakta olduğu uyarısında bulundu. Sudan genelinde 20 milyondan fazla insan çatışmalar, ekonomik gerileme ve kitlesel yerinden edilmeler nedeniyle yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da devam eden savaş nedeniyle açlık ve yerinden edilme olaylarının giderek kontrolden çıkmakta olduğu uyarısında bulundu.

OCHA'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sudan'da nüfusun yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen 6 milyondan fazla insanın, kıtlıktan bir adım ötede olduğu belirtildi.

Kuruma göre Sudan genelinde 20 milyondan fazla insan çatışmalar, ekonomik gerileme ve kitlesel yerinden edilmeler nedeniyle yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya.

OCHA, Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine atıfta bulunarak, çatışmaların başladığı Nisan ayının ortasından bu yana Sudan'da 3 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, 855.000'den fazla kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını belirtti.¦