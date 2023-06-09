Sudan'da 300 Çocuk Güvenli Bölgeye Tahliye Edildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da yaklaşık 300 çocuğun başkent Hartum'dan çıkarılarak ülke içinde ismi gizli tutulan daha güvenli bir bölgeye tahliye edildiğini söyledi.

Dujarric, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi, çocukların ve onlarca bakıcının tahliyesini kolaylaştırdı" dedi. Tahliye edilen çocuklar Hartum'daki Mygoma yetimhanesinde kalıyorlardı.

Sudan'daki çatışmaların başladığı 15 Nisan tarihinden bu yana Mygoma'da en az 70 çocuğun öldüğü bildirildi.

Sözcü, sosyal yardım ve sağlık bakanlıklarının gözetiminde bulunan yetimlerin tıbbi bakım, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından desteklendiğini söyledi. UNICEF ayrıca çocuklar için koruyucu aileler atamak üzere yetkililerle birlikte çalışıyor.

UNICEF, 13,6 milyondan fazla çocuğun hayat kurtarıcı insani yardım desteğine acil şekilde ihtiyaç duyduğunu ve bunun ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı olduğunu açıkladı. UNICEF ayrıca şiddetin etkilerinin, aileler ve çocukların geleceğini tehdit etmeye devam ettiğini, temel hizmetleri kesintiye uğrattığını ve birçok sağlık tesisinin kapanmasına, hasar görmesine ya da yıkılmasına neden olduğunu bildirdi.

UNICEF, krizle mücadele edebilmek için 253 milyon artışla 838 milyon ABD doları fon çağrısında bulundu.