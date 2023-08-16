Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 3 milyon 433 bin 25 kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Sudan'da çiftçilerin ekinleri ekmek için zamanlarının daraldığı ve ülkede tıbbi malzeme kıtlığı yaşandığı belirtildi.

- BM: " Sudan'da 3 milyon 433 bin 25 kişi yerinden edildi"

CENEVRE - Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 3 milyon 433 bin 25 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, Sudan'daki ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmaların bilançosunu dün yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Sudan'daki durumun kontrolden çıktığı belirtilerek, çiftçilerin ekinleri ekmek için zamanlarının daraldığı ve ülkede tıbbi malzeme kıtlığının olduğu ifade edildi. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan son rakamlarda, ülkedeki çatışmaların ve ekonomik krizin etkilediği 1 milyon 17 bin 449 kişinin komşu ülkelere göç ettiği, böylelikle yerinden edilen insanların tahmini sayısının 3 milyon 433 bin 25 olduğu açıklandı.

Çatışmalarda 4 bin kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Elizabeth Throssell, BM tahminlerine göre çatışmalarda 4 binden fazla kişinin öldürüldüğünü belirterek, "Öldürülenlerin kalıntıları hala toplanmadı, kimlikleri belirlenmedi ve gömülmedi" dedi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar ise vatandaşların katlandığı zorluklara değinerek, "Günün sonunda bu savaş müzakere masasında sona erecek" şeklinde konuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin eski başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar başlamıştı. Başkent Hartum başta olmak üzere Darfur ve Kordofan bölgelerindeki şehirlerde milyonlarca insan yağma, uzun süreli elektrik-su kesintileri, açlık, susuzluk, ve hastalıklarla mücadele ediyor.