Sudan'da 19 milyon çocuk okula gidemiyor

Sudan'daki askeri çatışmalar nedeniyle yaklaşık 19 milyon çocuk okula gidemiyor. UNICEF ve Save the Children, çatışmalardan etkilenen bölgelerde 10.400 okulun kapatıldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Ekim (Xinhua) -- Sudan'daki askeri çatışmalar gelecek hafta altıncı ayını doldurmaya yaklaşırken ülkede yaklaşık 19 milyon çocuk okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Pazartesi günü yaptıkları ortak basın açıklamasında, yaşadıkları bölgelerde artan şiddet ve güvensizlik nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon çocuğun okula erişimini kaybettiğini ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde en az 10.400 okulun kapatıldığını söyledi.

Açıklamada, savaştan daha az etkilenen bölgelerde yaşayan 5,5 milyonu aşkın çocuğunsa yerel makamların sınıfların yeniden açılıp açılamayacağını onaylamasını bekledikleri dile getirildi.

Sudan'da ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 23 milyon çocuk bulunuyor.