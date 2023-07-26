Sudan'da 100 Günde 18 Yardım Görevlisi Öldürüldü

Birleşmiş Milletler insani yardım koordinatörü, Sudan'daki çatışmalarda 100 günde 18 yardım görevlisinin öldürüldüğünü bildirerek sivilleri koruma çağrısında bulundu. Ayrıca, insani yardım depolarının talan edildiği ve hastanelerin çatışmalar nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Temmuz (Xinhua) -- Sudan'daki BM insani yardım koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, 100 günlük çatışmalarda 18 yardım görevlisinin öldürüldüğünü bildirerek sivilleri koruma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, Salı günü yaptığı açıklamada, Nkweta-Salami'nin öldürülen ve yaralanan binlerce sivil arasında, öldürülen en az 18 yardım görevlisinin bulunduğunu ve çok daha fazlasının yaralandığını bildirdiğini söyledi.

Haq, 24'ten fazla insani yardım personelinin gözaltına alındığını ve bazılarından hala haber alınamadığını kaydetti. Açıklamaya göre en az 50 insani yardım deposu talan edildi, 80'den fazla ofis yağmalandı ve 200'den fazla araç çalındı.

"İnsani yardım koordinatörü, ihtiyaç sahiplerine temel yardımları ulaştırmak için sürdürdüğümüz çabaları can evinden vuran bu saldırıları şiddetle kınadı" diyen Haq, "Nkweta-Salami Sudan'daki çatışmanın tüm taraflarına uluslararası insani ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı" diye konuştu.

Sözcü ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların arttığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve ülkedeki hastanelerin yüzde 80'inden fazlasının çatışmalar nedeniyle hizmet dışı kaldığını söyledi.

Sudan'da iki askeri grup arasındaki çatışmalar 15 Nisan'da patlak verdi.