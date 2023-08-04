Sudan Başsavcılığı, HDK'nin ihlalleriyle ilgili soruşturma başlattı

Sudan Başsavcılığı, orduyla çatışan HDK'nin ihlalleriyle ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, kayıp ihbarları ve cinsel saldırılarla ilgili de soruşturma yürütüyor. İhlallerle ilgili bilgisi olan herkes ihbarda bulunmaya çağrıldı. Çatışmalar 100 günü aşkın süredir devam ediyor.