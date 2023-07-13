Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi Hazırlıkları Başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan 'Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi' için hazırlık oturumları üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı. Zirve, Sudan'daki çatışmaların çözümü ve bölge istikrarı için adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek " Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi"nin hazırlık oturumları üst düzey yetkililerin katılımıyla başladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zirve için hazırlık oturumlarının başladığını duyurdu.

Hazırlık oturumlarının üst düzey yetkililerce yürütüldüğünü kaydeden Ebu Zeyd, daha fazla bilgi vermedi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, zirvenin Sudan'a doğrudan komşu ülkeler için ortak bir vizyon formüle etmek, krizin çözümü için adım atmak, Sudan halkının kanının dökülmesini önlemek, çatışmaların komşu ülkelere, bölge güvenlik ve istikrarına olumsuz yansımalarını silmek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi.