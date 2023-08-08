Su seviyesinin azalmasıyla Ölü Deniz'in İsrail kıyısında obruklar ortaya çıktı

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı tarafından açıklanan istatistikler, Ölü Deniz'in endişe verici bir hızla küçüldüğünü ve su seviyesinin her yıl 1,2 metre azaldığını gösteriyor. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte, tuzlu kayalardan oluşan çorak bir manzara ve çok sayıda obruk ortaya çıktı. İsrail medyası, son 40 yılda Ölü Deniz bölgesinde 8.000'den fazla obruğun oluştuğunu ve bu sayının önümüzdeki birkaç yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini bildirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)