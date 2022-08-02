Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü

Stoltenberg, Zelenski ile telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının tartışıldığını belirtti.

 - Güncelleme:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının tartışıldığını belirtti.

Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Stoltenberg Ukrayna'ya askeri desteğin görüşüldüğü telefon konuşmasında ayrıca tahıl sevkiyatı anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtiyacının da tartışıldığını belirtti. Stoltenberg, "Başkan Zelenski ile askeri desteğe yönelik öncelikler konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirdik. NATO ve müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla ve daha hızlı yardım sağlaması hayati önem taşıyor. Ayrıca, Rusya'nın işgalinden bu yana 1'inci tahıl sevkiyatı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile müttefikimiz Türkiye'nin sponsorluğunda yapılan anlaşmanın tam olarak uygulanması ihtiyacı da tartışıldı" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Jens Stoltenberg Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title