Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'e yaptığı ziyaret kapsamında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını ve Türkiye'nin sunduğu güvenlik şartlarını değerlendirdi. Stoltenberg, Türkiye'den meslektaşları ve yetkililerle ileriye dönük atılacak adımlar hakkında yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, " Türkiye, NATO müttefikleri, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak tanımlanan PKK ile mücadelesi de dahil olmak üzere bazı endişelerini dile getirdi. Bu nedenle, önümüzdeki yol hakkında sizinle ve meslektaşlarımızın yanı sıra Finlandiya ve müttefikimiz Türkiye ile yakın temas halindeyim. Ekibim ayrıca Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka dahil olması konusunda ilerlemek için tüm ülkelerden yetkililerle yakın diyalog içindedir" dedi.

Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'nin endişelerini giderme konusunda hazır olduğunu belirtmesini olumlu karşıladığını ifade ederek, "İsveç hükümetinin Türkiye'nin endişelerini gidermeye hazır olduğunu teyit etmesine sevindim. İsveç'in terörle mücadele ile ilgili mevzuatı şimdiden değiştirmeye başlamasını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, NATO'nun komşusu ve yakın dostumuzdur. Aynı değerleri paylaşıyoruz ve Rusya'nın saldırgan eylemlerinin zorluklarını paylaşıyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma yönündeki egemen kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, güvenliğimiz için kritik bir zamanda tarihi bir adımdır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya